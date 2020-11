Takovou jízdu nikdo nečekal: Bořek Slezáček to v Tváři rozjel jen v korzetu a převedl holý zadek

Bořek Slezáček si tentokrát proměnu užíval. Foto: archiv TV Nova

„Já Marilyna Mansona miluji a byl jsem i na koncertě. Je to intelektuál, a to všechno je divadelní nástavba,“ svěřil před svým vystoupením Bořek. Před diváky předstoupil s písní The Beautiful People a nutno říct, že rozjel show, kterou nikdo nečekal. Herec a moderátor se totiž navlíknul do extravagantního kostýmu, ve kterém zpěvák vystupuje.

Po pár prvních toném odhodil dlouhý černý kabát a před diváky stanul jen v koženém korzetu. Tím odrovnal nejen porotu, ale i televizní diváky. „Konečně pořádně ztvárnění Mansona. P.S. pěkná prdýlka. Sekl mu ten obleček. Manson tak pěknou postavu nemá,“ napsala k jeho vystoupení jedna z divaček.

„To byl masakr ty kráso a obdiv za ten kostýmek,“ napsala další z divaček. „To bylo luxusní. Bořek je v tomto pořadu pro mě obrovské překvapení. Co předvedl po celou dobu bylo skvělé, toto dokonalé. Fakt pan borec,“ dodal nadšený fanoušek pořadu, kterému se číslo líbilo. ■