Vánoční kouzlo v podání Kamily Nývltové: Zpěvačka natáčela klip na Karlově mostě i v zavřeném divadle

Kvůli pandemii letos zpěvačka Kamila Nývltová (31) nevydá plánovanou vánoční desku, ale fanoušky potěší aspoň videoklipem k vánoční písni Kouzlo, který cédéčko předznamená. Původní koncert přesouvá na konec listopadu do online prostoru.

"Vánoce nejsou nikdy špatné, ani když je takováhle doba," míní zpěvačka, která natáčela v prostorách zavřeného Hudebního divadla v Karlíně, v němž by za jiné situace vystupovala, na Karlově mostě a také ve staroměstském hotelu, který je také bez hostů. "Bylo to zvláštní, ale třeba na tom Karlově mostě bylo lidí docela dost, takže bylo celkem náročné to zvládnout a museli jsme skoro rozhánět davy," smála se Kamila.

"Vánoce jsou taková pohádka a každý z nás doufá, že se mu něco splní. O tom je také ten text, který mi ke Kouzlu napsala Patricie Fuxová. A co by si k Vánocům přála ona sama? "Hlavně to, abych už mohla zase zpívat a brzy vystupovat a abychom byli všichni zdraví," svěřila.

A potěšil by ji určitě i zásnubní prstýnek, protože při natáčení hodně probírala svatbu i se svým kameramanem, který se nedávno oženil a těší se na miminko. "Máme u našich velkou zahradu, takže velkou krkonošskou svatbu si umím představit. Ale požádána o ruku jsem ještě nebyla," krčila Kamila rameny. ■