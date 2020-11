Hvězda Modrého kódu tajila těhotenství do 5. měsíce! Krásná herečka čeká holčičku

Michaela Sejnová Foto: archiv FTV Prima

"Matýsek by si moc přál sestřičku a opravdu to na holčičku vypadá, ale to je ošemetný, u holek se to do poslední chvíle neví. Čekáme na druhý velký ultrazvuk. Nejvíc ze všeho si ale přeji, abychom měli zdravé dítě,“ prozradila pořadu ShowTime Michaela.

Miminko by se mělo narodit na přelomu března a dubna. Těhotenství už je na herečce znát, ale v seriálu Sestřičky to poznat vůbec není. "V seriálu se zatím bříško schovalo pod nemocniční halenu, dokonce mám pořád stejnou velikost, jenom kalhoty už mi museli dát větší," vysvětlovala herečka, která už má s manželem pro miminko vybrané dokonce už i jméno. Dcera se bude jmenovat Eliška, tedy pokud druhý ultrazvuk neprozradí něco jiného. ■