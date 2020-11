Těhotenství se jí podařilo pár měsíců tajit: Půvabná herečka z Ordinace bude podruhé maminkou

Kristýna Janáčková bude podruhé maminkou. Foto: facebook K. Janáčkové

„Už je tomu několik měsíců, co píšu deníky nejen pro Luise, ale i pro naše Mimi. Je to tak. Luis už teď je skvělej brácha a my se společně s ním nesmírně vesmírně těšíme na ten náš zázrak. Děkujeme ti za to, že sis k nám cestu našlo, dítě naše! Milované jsi už dávno, tak ať jsi i zdrávo! My šťastní jsme,“ pochlubila se Kristýna na sociální síti.

Přírůstek do rodiny čeká s partnerem Michalem Škrabákem. Doma už dělá švagrové Ani Geislerové radost prvorozený syn Luis Frederik, kterého herečka přivedla na svět v únoru 2014. Ke krásné zprávě jí okamžitě gratulovali nejen fanoušci, ale i kolegové. „Týnko, gratuluju. Moc ti to sluší,“ napsala Sandra Pogodová. „Velká gratulace! To mám obrovskou radost! To je nejvíc,“ napsala Jana Bernášková. „Nejkrásnější zpráva! Moc gratuluju a těším se na ten zázrak,“ dodala Lenka Zahradnická. ■