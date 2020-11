Jak se seznámil s přítelkyní Pavlou? Marek Taclík požádal o pomoc Prachaře, ale skončilo to fiaskem

Marek Taclík svěřil, jak probíhalo seznámení s partnerkou. Video: TV Prima

S přítelkyní Pavlou má Taclík dvě děti, v prosinci 2017 se jim narodila dcera Matilda, letos do rodiny přibyl syn Antonín. „S příchodem dítěte jsem změnil životní styl. Teď přijdu po půlnoci domů tak jednou ročně místo dvacetkrát do měsíce. To je radikální změna,“ řekl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Matku svých dětí poznal v hospodě v Českém Krumlově, kde tehdy pracovala. Zašel tam na oběd, ze kterého odcházel s hlavou plnou pohledné brunetky. „Tenkrát jsem čerstvě půl roku nepil a zjistil jsem, že neumím střízlivý sbalit holku, a už vůbec ne po poledni,“ žertoval.

„Později mi prozradila, že šla do kuchyně a říkala kuchařům, že tam sedí nějaký debil, co si dal šest nealko piv a šest kafí, a že ji asi balí. Tak jsem zaplatil a šel jsem pryč,“ řekl.

Přesto se nevzdal a požádal o pomoc kamaráda Jakuba Prachaře (37). Ten se ale z mise o získání telefonního čísla vrátil neúspěšný. „Asi po minutě se vrátil, že tam má kluka,“ vyprávěl Taclík s tím, že až později se od partnerky dozvěděl, že Prachař se jí na to číslo vůbec nezeptal. „On se styděl jí říct o to číslo! Bylo to jako zájezd mateřské školky,“ smál se herec známý ze seriálů Čtvrtá hvězda, Lajna nebo Kriminálka Anděl a z filmů Toman nebo Dukla 61.

Seznámení nakonec dopomohly sociální sítě, Pavla Marka kontaktovala na Facebooku a on její žádost o přátelství přijal. První rande měli v Praze. ■