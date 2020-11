Helena Houdová opět odhodila svršky: Sexuální kněžka předvedla své nahé tělo v posteli

Modelka vede kurzy o sexualitě, lásce a vztazích. Foto: Instagram H. Houdové

Nejenom ženám, ale i mužům pomáhá milovat své tělo, tak jak se to naučila sama. Svým chrámem se nyní pochlubila také na sociální síti. Někdejší modelka odhodila svršky a předvedla své nahé tělo v posteli.

„Co kdyby ses podívala na své nahé tělo a byla v úžasu, jak je nádherné? Co kdyby ses podívala na svoje nahé tělo a s vděčností mu děkovala za to, že díky němu můžeš žít? Že díky němu můžeš cítit? Pohybovat se? Že díky němu můžeš tvořit? Že díky němu můžeš zažívat tolik potěšení? Co kdyby Tvoje YONI byla portálem k lásce, radosti a moudrosti? Portálem potěšení a života?“ zamyslela se Houdová, která ženy nabádá k tomu, aby své tělo milovaly, a hodlá pořádat další kurzy.

Bývalá modelka se svěřila s tím, že si prošla hned několika traumaty. V dětství zažila sexuální zneužívání a bulimii, později se dokonce musela vypořádat s násilným vztahem s mužem, ale i k sobě samé. Prošla si samovolným potratem, traumatickým porodem syna a manželstvím s mužem, který žil další tajný život s několika dalšími ženami. Nyní je Helena koučkou a pomáhá ženám k sebepřijetí a přijetí své ženskosti. ■