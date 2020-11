Je to fatální diagnóza. Andrej Hryc promluvil o těžké léčbě nemoci, které podlehl Gott, s níž sám bojuje

Andrej Hryc Foto: facebook A.Hryce

„Fatální diagnóza, která se nedá úplně vyléčit. Kdyby na to někdo našel lék, tak dostane Nobelovou cenu. Dá se jen nějakým způsobem ulehčit pacientovi přechod do jiné dimenze,“ nechal se v pořadu Rádia Slovensko v pořadu Opri sa o mňa slyšet Andrej Hryc. Oblíbený herec byl prý s leukémií převezen do nemocnice na poslední chvíli.

„Nasadili mi osmkrát silnější chemoterapie, byl jsem v zoufalém stavu. Měl jsem navíc oboustranný zápal plic a byl jsem na pokraji smrti. Kdybych přišel o čtyři dny později, tak jsem mrtvý,“ prozradil herec, který strávil 60 dní v nemocnici v naprosté izolaci.

V té době prý bilancoval svůj život. „Prožil jsem nádherný život, dělal práci, kterou jsem měl velmi rád. Vychoval jsem dvě nádherné děti, velmi šikovné, procestoval celý svět a žil jsem plnohodnotný život. Každému svítí svíčka, a ta jednou každému zhasne, nikdo není nesmrtelný,“ moc dobře ví Hryc.

„Mám spoustu kamarádů, kteří zemřeli před dvaceti lety, neměli to štěstí, které jsem měl já,“ míní Hryc, jenž v listopadu oslaví 71. narozeniny. Kostní dřeň mu nakonec darovala jeho sestra, s níž se dlouho nebavili.

Nemoc ale všechny staré spory smazala. „Se sestrou jsem měl problém, dlouho jsme spolu nemluvili, ale sama se přihlásila, darovala mi kostní dřen, která mi zachránila život. Dohodli jsme se, že obrátíme list, naše problémy tato choroba vyřešila,“ našel aspoň jedno pozitivum na těžké nemoci Hryc, který věří, že se ještě dočká nějaké další filmové role.

Diváci ho znají například ze seriálů Černí baroni, Ulice, Panelák či Bastardi nebo filmů Kamarád do deště 2, Příběh kmotra, Na krásnom modrom Dunaji a mnoha dalších. Známý je také jako muzikálový herec a vynikající dabér. ■