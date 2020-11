Takhle to seklo Kendall Jenner v kostýmu Pamely Anderson: Ani sexy obleček ji ale před hejty nezachránil

Kendall Jenner Profimedia.cz

Na Instagramu se pochlubila tematickými snímky, se sledujícími sdílela i nějaké to selfie. Ačkoliv byl na večírku přísný zákaz sdílení na sociální sítě, několik fotek a videí v průběhu uniklo. A přesně to pobouřilo modelčiny sledující. Ti ji kritizovali, že je nezodpovědná, protože uspořádala party během pandemie koronaviru.

Podle E! News byli všichni přítomní předem testovaní na covid, modelky se zastala i její matka Kris Jenner, která tvrdí, že je rodina velmi opatrná.

„Máme štěstí, že pracujeme v průmyslu, kde jsme testováni tak dvakrát do týdne. Testovali mě den před večírkem a dva dny po něm znovu. Kvůli natáčení je to nezbytné,“ nechala se slyšet v show Andyho Cohena.

„Kdykoliv děláme nějakou sešlost nebo oslavu, ať už jde o 5 lidí nebo 25 jako v případě oslavy Kendall, všichni přítomní jsou před vstupem testováni a musejí počkat zhruba půl hodiny, než se ukážou výsledky,“ nechala se slyšet hvězda rodinné reality show Držte krok s Kardashianovými.

„Děláme, co můžeme, dodržujeme všechna nařízení. Pokud to lidé komentují a kritizují, nemohu to ovlivnit. Mohu se jenom postarat o to, abychom se my chovali, jak nejlépe umíme,“ dodala na závěr.

Klan Kardashian-Jenner to v minulých týdnech opravdu schytal. Kromě večírku Kendall kritizovali i narozeninový výlet Kim Kardashian, která vzala své blízké na soukromý ostrov v tropickém ráji. Navzdory argumentům, že je rodina opatrná, si řada uživatelů sociálních sítí myslí, že by se její členové měli raději izolovat. ■