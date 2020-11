Před objektivem se synem pózovala už 16 dní po porodu: Takhle to krásné modelce s rodinou slušelo

Katka Lébr Šonková se synem Foto: Super.cz/Lucie Pařízková

Jsou to tři měsíce, co se modelka Kateřina Lébr (33) Šonková stala maminkou. Bývalá finalistka České Miss se stala maminkou v červenci a s manželem přivítala na světě syna Timoteje. Modelka se jen 16 dní po narození chlapečka vrátila opět před fotoaparát a snímky se nyní pochlubila.

„Fotily se, když Timíčkovi bylo 16 dní, to ještě hodně spinkal a fotografka ho tak mohla naaranžovat do roztomilých poloh. Jak je miminko starší, tak už tento styl fotek s miminky nejde fotit, tak jsem moc ráda že jsme to stihli, protože se mi tenhle roztomilý styl fotek vždy moc líbil,“ svěřila se Super.cz modelka.

Katka je profesionálka a v průběhu celého těhotenství se udržovala ve formě. I když

svěřila, že v průběhu několika měsíců přibrala 22 kilogramů, většinu z nich nechala v porodnici. Krátce po narození syna tak předvedla v tělovém body krásnou figuru. Focení se samozřejmě zúčastnil i Katčin manžel Matouš, který se synkem také ochotně zapózoval. ■