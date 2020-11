Nejen fanoušci navštívili hrob Karla Gotta: Dcera Dominika se na místě dozvěděla zarážející slova!

Dominika Gottová u hrobu svého otce Michaela Feuereislová

„Ráda bych informovala, že jsem v rámci svátku navštívila svého otce a jeho hrob na pražských Malvazinkách. Uctila jsem jeho památku a setkala se s několika jeho fanoušky, kteří k hrobu také přišli. Podotýkám, že jsme všichni měli roušku,“ svěřila se ve svém prohlášení Dominika.

„Velmi mne potěšila podpora těchto lidí pro moji osobu, ale zároveň mne zarazila jejich slova, jak nemile je překvapily ukázky z dokumentu o mém tatínkovi, který přijde do kin,“ poslala v prohlášení Super.cz dcera Karla Gotta s tím, že fanoušci jsou prý v rozpacích z ukázek snímku Karel, jehož premiéra se musela již dvakrát odložit.

„Stejně jako já se pozastavují nad tím, jakým direktivním tónem paní Ivana Gottová s mým tátou v ukázkách mluví. K tomuto bych ráda řekla, že jsem direktivní jednání vůči mému otci ze strany jeho ženy zažila několikrát a dodnes se s tím nedokáži smířit. Jak už jsem popsala v knize Poslední roky s Karlem, táta si mi několikrát postěžoval na to, jak se k němu jeho žena chová a jak s ním jedná,“ dodala Dominika Gottová, která sama měla ve filmu vystupovat, Následně se rozhodla, že se ve snímku objevit nechce a svůj postoj loni v listopadu režisérce Olze Špátové Malířové zaslala.

„Jsem ráda, že jsem nakonec nesouhlasila s uplatněním mých záběrů z loňského léta v očekávaném dokumentu, protože nevím, do jakého kontextu by byly zasazeny. Ráda naopak vystoupím v dokumentu německé televize MDR o mém otci, který se právě natáčí,“ prohlásila Dominika a dodala: „Jak už jsem několikrát řekla, přidělala jsem tatínkovi řadu starostí, ale teď už jsem na tom lépe a citlivě vnímám, co se kolem jeho odkazu děje. Proto se také ozývám,“ svěřila se Gottová, která chce své špatné kroky z poslední doby napravit.

Paní Ivana Gottová na další vyjádření Dominiky Gottové v médiích nehodlá reagovat. ■