Populární zpěvačka vynesla krásné modelce výhru v Tváři: Takhle dokonale se povedla její proměna v Billie Eilish

Andrea Kalousová jako Billie Eilish Foto: archiv TV Nova

Ta se stala vítězkou za dokonalé ztvárnění písně All the Good Girls Go to Hell (v překladu Všechny hodný holky jdou do pekla), a také perfektní proměnu. Zelenočerná paruka, volné oblečení a sluneční brýle jsou nedílnou součástí image slavné zpěvačky, která nazpívala i ústřední píseň k nejnovější Bondovce.

Andrea sklidila úspěch nejen u diváků, ale i porota její výkon vychvalovala do nebes. Vysloužila si od nich potlesk ve stoje.

„Andrejko za mě jednoznačně jedno z nejpovedenějších vystoupení. Billie Eilish ti neskutečně sedla a já velmi oceňuji, že sis ji herecky velmi nastudovala a dávala si tam to její frackovitý vystupování,“ vysekla poklonu modelce Patricie Pagáčová (31). S tím souhlasil i Aleš Háma (47): „Na to, že nejsi herečka, si opravdu vychytala tu frackovitost, jak říkala Patricie.“

„Mně se líbilo, že si ji dokázala nejenom herecky zpracovat a zachovat ten její neskutečný vnitřní klid, ale hlavně jsem celou dobu čekala, protože si to měla vypracovaný do úplných detailů, tak jsem čekala na ten poslední detail a říkala jsem si, jestli to ta holka neudělá, tak si nestoupnu. Samozřejmě si to na konci dala, to byla pecka,“ řekla Andree Iva Pazderková (40), která narážela na klasický houpavý pohyb ruky s mikrofonem, který Eilish dělá. ■