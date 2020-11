Cameron Diaz (48) popsala, jaké to je stát se poprvé matkou před padesátkou: Z tohohle má největší strach

Cameron Diaz Profimedia.cz

„Hodně lidí to dělá naopak. Berou se a mají děti, když jsou mladí. Já to dělám tak trochu v druhé polovině života. Jediné, co mě trápí, je, že teď musím žít tak do 107 let. Vůbec nejsem pod tlakem,“ vtipkovala při rozhovoru s modelkou Naomi Campbell (50).

„Mít děti v mládí je jako všechno, co děláte mladí. Prostě to uděláte. Ale v mém věku už je to vědomá volba. Musíte pro to hodně udělat,“ nechala se slyšet.

Diaz také přiznala, že je vděčná za to, co dokázala, že mohla procestovat svět a za kariérní úspěchy. Rodinný život je ale to, co ji činí nejvíc šťastnou. Přesto nevyloučila, že by se ještě někdy vrátila před kameru, i když do hereckého důchodu šla už v roce 2014.

„Nikdy neříkám nikdy, ale netočila jsem nic hodně dlouhou dobu, a je mi tak dobře. Občas si říkám, že bych se zase vrátila před kameru, ale jsem hodně spokojená tak, jak jsem,“ dodala. ■