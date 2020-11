V jehlách balancovala na křídle letadla. Modelka měla velké štěstí, že netrpí závratí

Modelka skoro jako kaskadérka. Foto: Super.cz/archiv B. Rajské

Kráska totiž fotila v několikametrové výšce nebo v podpatcích na křídlech letadel. „Upřímně, kdybych měla strach z výšek, hodně bych s tím bojovala. Naštěstí ho nemám,“ nechala se slyšet modelka.

Když ji prý ale poprvé posadili do dveří letadla a odsunuli žebřík, lehká závrať se dostavila. „Naštěstí mě to včas přešlo a další lezení po letadlech už bylo bez závratě a plně jsem si to užívala! Kdo kdy taky stál v podpatcích na křídlech letadla?“ pokládá řečnickou otázku Vavrušová.

Během focení museli mít všichni členové štábu kromě modelky roušky. „Na roušku jsem si zvykla, nosila jsem ji i v době, když byla dobrovolná. Všichni okolo ji měli, my modelky jen když se nefotilo, ale jinak nám nikomu, myslím, nevadila. Navíc jsme byli celou dobu venku na čerstvém vzduchu.“

Pro modelku to nebyla první spolupráce s návrhářkou. „Už dříve jsem měla tu čest pro ni jít pár módních přehlídek. Její styl a práce se mi líbí a já jsem moc ráda, že u toho můžu být,“ říká Klára. ■