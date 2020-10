Sympaťák ze StarDance jako fotbalový boss Berbr: Takhle bude v novém filmu vypadat

Ukázka z filmu Vyšehrad s Mirolavem Hanušem Video: Bioscop

Tvůrci nového filmu Vyšehrad vypustili první ukázku z natočeného materiálu a ta je hodně překvapivá. Jako by věděli něco víc. Sám život totiž napsal scénář, který jako by kopíroval ten filmový.

V současnosti nejpropíranější kauza fotbalového světa týkající se Romana Berbra a FAČR byla totiž jako jedna ze zásadních scén snímku natočena už v září. Necelý měsíc poté skončil neslavně i reálný „Taťka“, kterého ztvárnil vynikající herec a také tanečník ze StarDance Miroslav Hanuš (57).

V hlavní roli celého filmu je kromě Laviho Jakuba Štáfka (30) také fair play. A to se evidentně líbí i fanouškům, kteří komentují dosud uveřejněné fotografie a první ukázku z filmu slovy, že je konečně řečeno vše o českém fotbale. Berbrovo zatčení mu vlastně udělalo nečekané promo.

„Je to v podstatě jediná vážná scéna v téhle komedii, ale je tak pravdivá. Pár týdnů poté, co jsme tohle natočili, zatkli reálného Romana Berbra. To nevymyslíte, to píše sám život. Nebo jak my s oblibou říkáme: Někdo nám asi ukradl scénář filmu,“ vysvětlil s úsměvem producent snímku Ctibor Pouba.

Film Vyšehrad, který volně navazuje na oblíbený stejnojmenný internetový fotbalový seriál, kromě Jakuba Štáfka představí také například Jakuba Prachaře, Ondřeje Pavelku, Jiřího Ployhara, Šárku Vaculíkovou, Veroniku Kubařovou, Davida Novotného, Jaroslava Plesla, Ivanu Chýlkovou, Davida Prachaře, Věru Hlaváčkovou, Miroslava Hanuše, ale také velkou spoustu známých fotbalistů a dalších vrcholových sportovců. ■