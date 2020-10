Zabezpečit rodinu chce muzikálový zpěvák i online: Na koncerty ze studia si musíte koupit vstupenku

Jan Kříž i jeho kolegové koncertují online. Super.cz

Jedním z nich je i zpěvák a držitel ceny Thálie Jan Kříž. Ten si před lidmi naposledy zazpíval 4. října, pak měl ještě pár činoherních představení. "Před týdnem jsem měl live stream, kde jsme si tenhle formát zkoušeli, následovat budou další tenhle víkend. V sobotu máme autorský dvojkoncert s kolegou Romanem Tomešem (32) a v neděli se 4 Tenory," řekl Super.cz.

K tomu, aby koncerty mohly kvalitně proběhnout, nestačí si jen sednout před obrazovku a něco zabroukat. Natáčí se ve studiu, s muzikanty a techniky, dodržovat se pochopitelně musejí rozestupy a roušky u všech, kteří zrovna neprovozují audiovizuální dílo. "Radíme se i s právníky, abychom neudělali nějaký přešlap," upřesnil Kříž.

"Hledáme způsob, jak dostat kulturu k divákovi, když on za ní nemůže. A byl jsem mile překvapený, když jsem dostával fotky, jak si lidé můj koncert pustili třeba přes televizi, zapálili si svíčky, dali si víno a užili si to i tak," vyprávěl Honza s tím, že to byl teprve začátek.

Link na koncert si tehdy zakoupilo jen devadesát lidí, ale sledujících bylo třikrát víc, protože si ho přeposílali. "Pro příště už to bude víc vychytané, bude jeden pro jeden přístroj," upřesnil s tím, že podrobnosti se mohou zájemci o koncerty dozvědět na sociálních sítích jak u něj, tak u jeho kolegů. ■