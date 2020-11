Sluší jí i rovné vlasy: Takhle nová kráska ze Slunečné vypadá, když zkrotí bujné zrzavé kudrny

Denisa Nesvačilová Super.cz

"Když mám možnost dostat se do péče profesionálů, nechám si vlasy narovnat a uhladit. Sama to doma nezvládnu a hrozně bych se do toho zamotala. Jsem spokojená s tím, co mám, což jsou krásné husté vlasy, ale je fakt, že je mám takhle pořád a nesvedu si je narovnat sama," svěřila.

"Vím, že byste mohli říct, že by se to se žehličkou zvládnout dalo. Ale mám vlasů fakt hodně a jsou opravdu hodně kudrnaté, takže je to peklo," míní herečka, která se v soukromí ani moc nelíčí. "Stačí mi to natáčení, normálně chodím nenalíčená a v drdůlku, takže vypadám, že je mi dvanáct," směje se půvabná zrzka.

Povídali jsme si i o soukromí. Už tři roky žije se zpěvákem Honzou Melíškem, ale podle ní není čas na to posunovat vztah někam dál. "Tahle doba podle mě nepřeje nějakým svatbám a ani děti bych do ní zatím přivést nechtěla. Radši počkám, až se to uklidní," míní. ■