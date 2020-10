Fekální princ, smál se mu Menšík. Pavel Trávníček (70) zapadl s koněm do hnoje. A takový to byl v mládí fešák!

Pavel Trávníček jako mladík Foto: archiv P.Trávníčka

Co vás napadne, když slyšíte jméno Pavel Trávníček (70)? Nejspíš si představíte pohledné, mladé a trochu nerozvážné prince z pohádek Tři oříšky pro Popelku (1973) a Třetí princ (1982). Jejich představitel ale od té doby vyzrál, takže dnes by mu slušely role moudrých a spravedlivých králů. Oblíbený herec slaví 26. října sedmdesátiny.

Popelka – zima a koňský hnůj

Zajímavé je, že Trávníček sám sebe v televizi moc nemusí. Když v ní vysílají Tři oříšky pro Popelku, nedívá se. Vzpomínek na natáčení má zato spoustu: „Mně se okamžitě vybaví strašná zima. Když Popelka, tak zima. Vidím Šumavu, minus dvacet pod nulou, my se tam drkotáme v punčocháčích a máme mokrý botičky,“ zmínil herec, který nikdy nezapomene ani na svůj jezdecký trénink.

Jako princ musel mít totiž koně, a tak mu režisér nařídil: „Musíš se na něm naučit jezdit!“ Hercův dědeček koně měl, takže jako dítě na něm jezdil, ale před natáčením si to musel „osvěžit“. Jenže kůň se rozběhl moc rychle a Trávníčka nakonec „vysypal“ do rohu jízdárny, kde byla kupka slámy a hnoje. Poblíž stál Vladimír Menšík (✝58), který to celé komentoval slovy: „Jé, tady něco smrdí. Fekální princ.“

Zase mráz a další splašený kůň

Ani natáčení Třetího prince nepřipomínalo procházku růžovým sadem. V jedné z jezdeckých scén v Adršpašských skalách se pod Trávníčkem splašil kůň. Herec v jeho sedle urazil několik kilometrů, než se mu ho podařilo zkrotit. Později přiznal, že mu během zběsilé jízdy šlo o holý život.

Ani jeho pád během chytání zbloudilého jehněte nebyl nahraný. Trávníček tehdy opravdu spadl a měl co dělat, aby nezranil sebe ani nebohé zvíře. A velké zimy si všichni užili i při tomto natáčení – režisér Antonín Moskalyk (✝75) trval na tom, že exteriéry se budou točit i ve dvacetistupňových mrazech.

V obou případech hrál Trávníček po boku Libuše Šafránkové (67) a rád na ni vzpomíná. V jednom rozhovoru prozradil, že se mu na ní nejvíc líbily nádherné oči a výraz. Všichni prý do ní byli také zamilovaní, protože působila nedostupně a křehce. Jenže i když to Trávníčkovi s Šafránkovou před kamerou slušelo, od natáčení Třetího prince se pracovně už nesetkali.

Dabér par excellence

Herec, který pochází z Konic na Hané, vystudoval brněnskou JAMU a v moravské metropoli získal i své první divadelní angažmá. Protože měl na počátku filmové kariéry akcent, ve Třech oříšcích ho namluvil kolega Petr Svojtka (✝35). Trávníček v 80. letech přesídlil do Prahy a přízvuku se záhy zbavil. Dnes je sám uznávaným dabérem – jeho hlasem k nám promlouvají Alan Alda (84), John Travolta (66) nebo Alain Delon (84).

Vedle filmu a dabingu se s ním můžeme setkávat samozřejmě také na divadelních prknech. Pavel Trávníček působil na několika scénách, mj. v Divadle E. F. Buriana, v Městských divadlech pražských či v Hudebním divadle Karlín. Dnes je ředitelem vlastního divadla, zaměřeného na komediální činohru, které nese jeho jméno.

Osudové ženy

Hercův život je bohatý nejen po pracovní, ale i po soukromé stránce. Představitel pohádkových princů se oženil čtyřikrát – mimochodem, jeho první ženou byla herečka Simona Stašová (65). Se současnou manželkou Monikou má syna Maxmiliána, z předchozích vztahů má ještě dva další syny. ■