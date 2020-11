Provokování v krajkách a podvazcích se vyplatilo. Někdejší nejkrásnější teenagerka motá hlavy hlavně dospělým mužům

Z někdejší nejkrásnější teenagerky vyrostla tato sexbomba. Foto: Filip Matušínkský

Krásná Moravanka se cítí v roli provokatérky jako ryba ve vodě, za což mluví její odvážné fotky, které zveřejňuje prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram, či proti fotky vzniklé pod taktovkou profesionálních fotografů.

Asi nejodvážnější snímky své kariéry nafotila v kampani pro luxusní značku spodního prádla. Nešlo ani tak o to, že by na sobě něco neměla, jako spíš to, co si oblékla. Jednalo se o krajkové prádlo s prvky fetiše.

Gabriela se před nedávnem přestěhovala do Prahy a vzala to pěkně od podlahy. Podle svých slov prý získala několik zakázek na focení od různých firem, raduje se ze dvou rolí ve filmu a dokonce má jistou i titulní stranu v časopise Playboy. Odvaha před fotoaparátem se tedy vyplatila. ■