Pořád vypadá jako studentka z Harryho Pottera, ale zdání klame. Herečka porodila třetí dítě

Jessie Cave Profimedia.cz

„Abraham ‚Bam‘ Benjamin. Náš chlapeček se narodil včera v časných ranních hodinách, jen 40 minut poté, co mi praskla voda. Docela extrémní, ale to byly i jeho kopance v těhotenství. Byla to úplně jiná zkušenost než předchozí dva porody. Mnohem pokornější, děsivější a mimo moji kontrolu. Teď jsme na novorozenecké jednotce, ale je to silný kluk a je na tom nejbezpečnějším místě, kde zrovna teď může být,“ napsala herečka. Proč chlapec potřebuje zvýšenou péči, neuvedla.

Dále poděkovala porodním asistentkám a nemocničnímu týmu a také svému partnerovi, komikovi Alfiemu Brownovi.

„Díky, Alfie, že jsi byl tak úžasný (opět), a taky děkuju za tuhle fotku, která vznikla pár sekund po jeho narození a chvilku předtím, než nám ho vzali z náruče... Upřímně, byl to jeden z nejtěžších momentů mého života... Snad bude brzy zase s námi a bude to skvělé,“ dodala Cave.

S Brownem už vychovávají pětiletého Donnieho a tříletou Margot. ■