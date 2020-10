I po šedesátce si může dovolit pózovat v prádle: Melanie Griffith (63) se zvěčnila v podprsence a kalhotkách

Melanie Griffith Profimedia.cz

Exmanželka Antonia Banderase snímkem nabádá, aby lidé přispěli nadaci Women's Cancer Research Fund na výzkum rakoviny. Sama herečka má se zákeřnou nemocí své zkušenosti, i když naštěstí jen malé. Před dvěma roky přiznala, že jí z nosu odstranili karcinogenní tkáň, a zákrok popsala jako děsivý.

„Když jste herečka a spoléháte na svůj obličej, dost vás to zasáhne. Musím si na to lepit náplast a je to v pohodě. Jenom vypadám jako trapka,“ uvedla tehdy.

Melanii také před devíti lety diagnostikovali epilepsii, poté, co na jachtě během filmového festivalu v Cannes utrpěla dva záchvaty.

„Měla jsem velký záchvat, odvezli mě do nemocnice, ale pak jsem se vrátila na jachtu a utrpěla další. To začalo být vážné. Po návratu do USA mi diagnostikovali epilepsii. 20 let se nikdo neobtěžoval mě vyšetřit, aby to zjistili,“ uvedla v jiném rozhovoru matka Dakoty Johnson. ■