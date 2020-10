Bývalá láska Jaromíra Jágra si koupila byt s obří terasou. První fotka Veroniky Kopřivové z nového domova za milióny

Veronika Kopřivová Foto: Archiv V. Kopřivové

Bývalá láska Jaromíra Jágra (48), modelka Veronika Kopřivová (29) se stěhuje. Poprvé v životě vymění pronájem za vlastní byt, který si koupila. Společně s ní se do nového bytu v Praze stěhuje také její partner Miroslav Dubovický.

"Hurááá, konečně jsem si koupila vlastní byt. Odvaha jít si za svými sny a trávit dny, svátky a víkendy prací mají smysl. Vždy jsem si přála smysluplně investovat peníze do vlastního bydlení. Je mi líto, že jsem to neudělala už dřív, ale vše má asi svůj čas," prozradila Veronika a prázdnou místnost bez nábytku ukázala. A také to, že k bytu náleží obří terasa.

"Teď mě čeká plno zařizování, vybavování, vybírání spotřebičů, nábytku, doplňků a plno dalších věcí. Mýho kluka si samozřejmě beru s sebou, už se těší, až vše bude montovat a stěhovat dle mých představ," směje se.

S bytem už má své plány. Do budoucna ho chce pronajímat. "Mám v plánu tady bydlet tak dva až tři roky a následně byt třeba pronajímat, dodala modelka a podnikatelka. ■