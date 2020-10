Kočka (41) z Americké krásy se poprvé stane maminkou: Po dítěti toužila mnoho let

Mena Suvari Profimedia.cz

Mena Suvari (41) čeká svého prvního potomka s manželem Michaelem Hopem. O miminku prý snila mnoho let a časopisu People se nyní svěřila, že čeká chlapce.

„Tohle jsem vždycky chtěla,“ prozradila kráska, která se proslavila filmy jako Prci, prci, prcičky, Křupan nebo Americká krása. Mimčo by se mělo narodit na jaře.

„Ještě pořád vstřebávám, že se něco tak krásného děje zrovna mně. Je to hodně emotivní zážitek. Když jsem to zjistila, nemohla jsem tomu uvěřit.“

S manželem se snažili o miminko nějakou dobu. „Hlídala jsem si teplotu a močila na ovulační pásky. Pořád jsem čekala a furt nic. Dostala jsem se do fáze, kdy mě to stresovalo,“ přiznala s tím, že měla obavy kvůli svému věku.

„Je mi 41, takže ve vzduchu viselo takové to, že jsem jednou nohou v hrobě. Už jsem z toho nemohla. Byla jsem unavená z toho, jak jsem se tím stresovala. Řekla jsem si, že co se má stát, stane se.“

A právě když se v červenci vrátila k práci, všimla si, že se něco změnilo. „Myslela jsem si, že mám jet lag, byla jsem dost přecitlivělá. Na konci měsíce se přidaly další příznaky, udělala jsem si test a bylo to tam. Překvapení a obrovský zázrak,“ popsala okamžiky štěstí.

Oplodnění klaplo, až když se přestala strachovat. Herečka toužila po dítěti mnoho let a její okolí jí zrovna moc nepřidávalo. „Lidé se vás pořád vyptávají. To vám nažene strach. Stálo mě hodně úsilí si to nebrat a věřit vlastnímu tělu,“ doplnila.

Suvari se tajně provdala ta Hopa v říjnu 2018 a jde o její třetí manželství. ■