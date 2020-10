Co má představitelka Týny ze Slunečné společného se svou postavou? Budete se divit

Je prý zručná, i když to na všech záběrech nevypadalo. Foto: Řemeslo je cool

Tyto zkušenosti představitelka farmářky Týny v primáckém seriálu jistě ocení. „Každý z oborů, který jsme zatím měli možnost si vyzkoušet, měl něco do sebe. Nejtěžší byl ale rozhodně tesař. Na to člověk potřebuje sílu, kterou samozřejmě jako studenti nebo samotný mistr rozhodně nemám,“ svěřila se Eva s prvními dojmy z natáčení nového projektu.

Eva Burešová už má za sebou sedm natočených dílů projektu Řemeslo je cool a nyní se chystá na další. Každý díl má na internetu premiéru vždy v neděli. Eva se ničeho nebojí a na začátku se vrhla do řemesel spíše chlapského zaměření jako strojní mechanik – zámečník, truhlář, malíř a lakýrník, elektrikář, obráběč kovů, autoelektrikář. V čerstvě vysílaném dílu na ni čekala pro křehkou ženu přece jen přívětivější práce zahradnice. Sama Eva by se nebránila žádné profesi.

„Miluji manuální práci. Člověk má hned jiný pocit, když pracuje rukama a své dílo tak okamžitě vidí. Z profesí si umím představit dělat cokoliv, protože když má člověk na to čas a studiu se věnuje naplno, naučí se vše. Určitě si ale netroufnu říct, že by mi něco z toho šlo. Každopádně mě ale bavilo zahradnictví a také obor zámečník.“

V příštích dnech se pak Eva chystá na natáčení dalších profesí, tentokrát zamíří do oblasti gastronomie a potravin. V dalších dílech si vyzkouší, jaké je to být cukrář, kuchař nebo třeba řezník-uzenář. Spousta profesí, včetně těchto tří, by se Evě jakožto Týně mohla ve Slunečné hodit.

„V seriálu Slunečná většinu času trávíme v kuchyni nebo se zvířaty či při sekání dříví. Něco se samozřejmě naučíme, ale nebrala bych to tak vážně. Je to přece jen seriál, kde všechno musí vypadat, jako bych to dělala celý život. S radostí uvařím a upeču pro svoji rodinu a přátele. To mě baví, ale pro celou hospodu opravdu ne. Mám radost, že všechno mnou ukuchtěné zatím lidem chutnalo,“ přesvědčuje o svém kulinářském umění Eva.

Eva má tříletého syna a kluci v tomto věku už začínají říkat, čím by chtěli být. Často maminky slýchávají profese jako kosmonaut nebo automechanik. Evin malý Nathaniel má umělecké i řemeslné sklony.

„Nathánek je velmi zručný, ale budí se v něm také umělecká stránka. Zatím tedy netuším, jestli bude muzikant, zpěvák, malíř, fotograf, nebo se bude zručně ohánět šroubovákem. Nejčastěji to však vypadá, že bude T-Rex, ale takové povolání tady zrovna nemáme,“ nedělá předčasné závěry. ■