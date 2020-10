Prodloužila si léto. Moravcová sbalila rodinu včetně rodičů manžela a vyrazila na ostrov milionářů

Nikol Moravcová si takto užívala v Řecku. Video: Instagram N. Moravcové

Podzimní plískanice ji nebaví. Nikol Moravcová (33) ještě zatoužila po létě, a tak s rodinou vyrazila do Řecka. Na řeckém ostrově Mykonos jí nedělali společnost pouze manžel Karol a dcerka Violet, ale také manželovi rodiče ze Slovenska.

A proč blogerka zvolila právě ostrov oblíbený mezi smetánkou? „Letělo se v dobrý čas, kdy malá obvykle spí. To ale nebylo jediné kritérium při výběru této destinace. Chtěli jsme vzít manželovy rodiče, který jsou z jihu Slovenska a dlouho neviděli Violku, někam do tepla. Navíc tchyně slavila krásný 65. narozeniny a největší dárek pro ni je užít si právě čas se svojí nejmenší vnučkou. A tak jsme se potkali na půl cesty ve Vídni a za dvě hodiny už byli všichni u moře,“ zdůvodňovala svou volbu Nikol, která musela být na cesty do Řecka samozřejmě vybavená testem na covid-19 s negativním výsledkem a náležitými dokumenty.

Prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram se bývalá modelka podělila s momentkami z dovolené a hodnocením ostrova. „Mykonos je sice známý spíš jako party ostrov a není úplně babyfriendly, za to je hodně gayfriendly. Ale ty pláže jsou tu fakt nádherný a celková atmosféra městečka je jak z Pinterestu, ještě když zapadá slunce, a vůbec nevadí, že je konec sezóny. Na cenách to teda znát úplně není, ale tohle je možná jedna z posledních dovolených v zahraničí tento rok, tak si ji musíme pořádně užít,“ komentovala dovolenou, ze které už je zpátky, Moravcová. ■