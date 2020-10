Ve dvou se to lépe táhne: Podívejte se na vtipné video, kde svalnatý Noid trénuje kamaráda Vojtka

Václav Noid Bárta a Marian Vojtko spolu trénují spíš v legraci. Super.cz

Stihli jsme to ještě těsně před zavřením fitek. To, jak Vašek Noid Bárta (39) trénuje kamaráda Mariana Vojtka, (47) jsme si prostě nemohli nechat ujít. Zatímco Vašek o víkendu ukazoval svoje svaly v kulturistické soutěži , Marian sice dělá pokroky, ale je pořád začátečník.

Do stejného fitka chodí, protože to mají oba blízko, Vašek z Mukařova, Marian z Uhříněvsi, takže se scházejí celkem často. Ale možná by bylo pro oba lepší, kdyby cvičili sami. Důkazem je naše video, kde se spíš předvádějí, než aby do toho opravdu šlápli.

"Já bych ani jako Vašek vypadat nechtěl, protože má sice svaly, ale zase mu chybí podkožní tuk, takže je mu v tomhle období zima," míní Marian. "Ale já tam nějaký potenciál vidím, má toho ještě hodně před sebou," domnívá se Vašek. ■