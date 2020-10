Snad ji diváci nesežerou: Krásná zrzka poprvé ve Slunečné. A hned laškovala s Markem Lamborou!

Denisa Nesvačilová ve Slunečné Video: archiv FTV Prima

Hned poprvé, když se Nesvačilová v seriálu objeví, zachrání Janka, který píchl kolo u auta a ona mu jej hbitě vymění. Na ukázku se podívejte ve videu.

Denisina postava Karolíny vyrůstala v dětském domově, a když z něj musela odejít, adoptoval si ji pan Popelka. Tak se dostala na Slunečnou a vyrůstala zde jako třetí sestra Popelkovic. Pak Karolína sbalila věci a zkoušela štěstí v Irsku jako zdravotní sestra.

„No a jednoho dne nastal čas se vrátit na statek, aby splatila své dluhy,“ naznačuje svůj vstup do oblíbeného seriálu herečka. Nesvačilová se tak coby Karolína nastěhuje na statek a její nezkrotná povaha rozvíří místní stojatou vodu.

„Karolína je barevná. Není ani hodná, ani zlá. Baví mě. Má svoje temné stránky, a to má každý člověk,“ řekla o své roli Nesvačilová. Jejími spoluhráči budou nejen Eva Burešová a Lucie Polišenská, ale i hospodyně Běta v podání Ivy Hüttnerové.

„Nikdy jsme se neviděly. Je na mě moc hodná a hezky se mi s ní povídá, o všem. O pejscích, o zahradě, o chlapech. Z ní jde hrozně hezké lidské teplo. A navíc mi řekla, že miluje můj hlas,“ směje se seriálová Denisa, které hned při prvním setkání padne do oka Janek Linhart.

„Tak víte, je to mladá holka a moc možností na té vesnici není. Všichni tedy zpozorní a logicky se to kolem Denisy bude mlít. A to je fajn, to se hraje dobře,“ přiznává Denisa Nesvačilová, která se na práci s Markem Lamborou těšila. Tak snad jí to diváci odpustí… ■