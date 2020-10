Iva Pazderková zhubla přes deset kilo a má 30 kilo svalů: Jak se do takové formy dostala?

Herečka je v životní formě. Foto: Archiv I. Pazdekové

„Jsem moc dojatá, mám obrovskou podporu od kamarádů, sledujících. Mám radost, že mi lidi píšou, že jsou mnou motivovaní, to je jeden ze zásadních důvodů, proč jsem to dělala,“ řekla Super.cz Iva den před závodem v soutěži Bikini fitness.

Poslední týden byl pro herečku velmi náročný. „S trenérem jsme udělali manipulaci s vodou a jídlem. Od úterý jsem pila přes čtyři litry denně, dnes mám tři a zítra budu na suchu. Je to individuální. Mám minimum sacharidů, žádné jednoduché cukry, mléčné výrobky, jím jen proteiny, jen některé druhy zeleniny. Je to velmi striktní,“ vysvětlila nám Iva.

Od lidí však často slyší, že je to velmi nezdravé. „Ta příprava je velmi náročná, ale vlastně hrozně zdravá. Poslední týden zanechá následky jako jedna slušná kalbička. Ten jediný není ideální, ale jinak je to naopak absolutně zdravý životní styl,“ upřesnila Pazderková, která na posledním měření měla 30 kilogramů svalů, zhubla přes deset kilo. Velké šance si ale nedává. „Já budu šťastná i poslední. Pro mě bude výhra, když to dokážu absolvovat. Jsem šťastná už jak to je,“ dodala s úsměvem. ■