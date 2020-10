Píše texty pro Farnou, Bílou i Csákovou: Éterická zpěvačka ale nevzdává ani vlastní tvorbu

Patricie Fuxová píše texty pro slavné zpěvačky. Super.cz

Spolupracovala i s Debbi, Evou Burešovou (27), Ilonou Csákovou (50) nebo s Lucií Bílou (54), které napsala duet s Karlem Gottem. Není jí ale přece jen trochu líto, že to nejlepší ze své tvorby věnuje někomu jinému?

"Myslím, že se to snažím dobře dávkovat," míní Patricie, která momentálně pracuje na nové desce i s Annou Slováčkovou (25). "Měla jsem možnost se s ní bavit a poznat ji zblízka, zjistit, čím si prochází, a byl to opravdu moc hezký proces objevování toho, co by na desce mělo zaznít. Má za sebou náročné období, které ale dokázala úžasně zpracovat. Budou tam i písničky o ženském sebevědomí i osobního charakteru," naznačila Patricie.

Ta píše většinou pro ženy, zpěvačky. "Stalo se to tak, což je asi přirozené, protože žen textařek je u nás hodně pomálu a určitě tomu světu rozumím víc než tomu mužskému, i když se snažím psát i pro mužské interprety," míní.

Jako na textařku se na ni dokonce tvoří fronty. "Na jaře v karanténě jsem byla překvapená, kolik lidí mě oslovilo, protože se všichni rozhodli, že zalezou do studia, protože jim nezbylo nic jiného než natáčet desky. Na podzim už jsem ale zaznamenala pokles, protože současná situace se odrazí i v kultuře a já jen doufám, že lidi na hudbu a kulturu nezanevřou," přeje si Patricie. ■