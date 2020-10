Kdysi těžce závislý představitel Luciuse Malfoye oslavil 22 let bez drog a alkoholu: Gratulace od fanoušků ale nepřijímá

Jason Isaacs jako Lucius Malfoy Profimedia.cz

Je to 22 let, co je Jason Isaacs (57) čistý. Představitel Luciuse Malfoye v Harrym Potterovi byl v minulosti závislý na alkoholu i drogách. Na sociálních sítích se podělil o snímek s manželkou z doby těsně předtím, než začal abstinovat. S Emmou Hewitt, s níž má dcery Lily (19) a Ruby (15), je ženatý 19 let, jsou spolu ovšem déle.