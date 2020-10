Při prvním nouzovém stavu nebylo na ulici ani živáčka: Dnes už by lidé neuposlechli, míní autor fotek z té doby

Ivan Fíla začal psát ze zoufalství. Super.cz

"Na jinou profesi jsem nepřesedlal, jen to s filmy trvá dlouho. Tu knížku o něm jsem napsal trochu ze zoufalství, protože jsem chtěl pomoct na nohy tomu filmu. Dnes máme třetí vydání a šestý dotisk. Vznikla i rozhlasová hra, kterou slyšelo už přes milión posluchačů," vysvětloval, proč vlastně začal psát.

"Pak jsem pak napsal surrealistickou pohádku o nesmrtelnosti a věčné lásce Rytec kamejí, na kterou dostávám nadšené reakce zejména od žen. Byly i docela dobré kritiky a prodeje. A v době nouzového stavu vznikla tahle moje třetí kniha.

Je tam 105 fotografií úplně bez lidí a 66 příběhů, každý na jeden den nouzového stavu. Na ulici tehdy nebylo ani živáčka, to už by to nešlo opakovat. I kdyby to bylo znovu vyhlášené, myslím, že lidi by už neuposlechli. Tehdy skutečně doma zůstali, jen já ne, abych jim zprostředkoval, jak to vypadalo," uvedl Fíla, který v době rozhovoru netušil, že se nouzového stavu opět dočkáme. ■