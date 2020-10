Takhle jí to sekne jako modelce: Krásná manželka Filipa Renče si vyzkoušela novou profesi

Marie Renčová si vyzkoušela roli modelky. Super.cz

"Léto jsem si krásně užila s malou a uvidíme, do jaké míry bude pracovní podzim. Do divadla se těším. S Prague Shakespeare Company jsme chystali premiéru ve Stavovském divadle, kterou jsme nakonec udělali online, tak uvidíme, jestli to vyjde i naživo. S manželem jsme dotočili seriál Hlava medúzy pro Českou televizi. Ale to bylo taky rodinné prostředí, protože jsme byli spolu," vysvětlovala.

"Jinak ale nic dalšího nemám, chci se věnovat hlavně malé, jen si občas odskočím k nějakému focení nebo menšímu projektu. Ještě mi zbývá půl roku mateřské. Už na začátku jsem si říkala, že dítě je takový zázrak a všichni mí říkali, ať si to užiju, dokud je Sofinka maličká. Teď vidím, jak rychle roste a každý den je s ní jiný," řekla nám Marie, kterou jsme potkali, když spolu s kolegyněmi herečkami předváděla kolekci kabelek. ■