Exmanžel tragicky zesnulé seriálové hvězdy promluvil o nejtěžších chvílích. Musel říct synovi (5), že maminka se nevrátí

O tom, že se Dorsey a Rivera sestěhovali, média informovala před pár dny. Nickayla, která je tetou malého Joseyho, mu pomáhá s péčí a výchovou. Dle slov Dorseyho je Nickayla pro Joseyho „tou nejbližší osobou od maminky“ a chlapec si sám řekl, ať se za nimi přestěhuje.

Komentáře na sociálních sítích prý obvykle nečte, nyní ale zaznamenal zvýšenou pozornost médií i jejich diváků a čtenářů. „Lidé mají hodně co říct a mají svůj názor na tragickou situaci naší rodiny,“ komentoval hořce kritiku. „99 % těch lidí naši rodinu ani nezná. A abych byl upřímný, četl jsem asi deset komentářů, a to mi stačilo, abych si zase vzpomněl, proč to běžně nedělám.“

Následně herec promluvil o tom, jak těžké bylo čekat na výsledky pátrání po matce Joseyho a následně chlapci sdělit, že maminka se už nevrátí. „Musel jsem mu říct, že se stala andělem a je s bohem v nebi. A on mi řekl, že by chtěl za ní a jak se tam má dostat,“ polykal herec slzy, když se fanoušků svěřoval.

Naya Rivera, známá především z populárního seriálu Glee, se letos v červenci utopila v kalifornském jezeře Piru, kam si vyjela na projížďku právě se synem. Tomu se naštěstí nic nestalo. ■