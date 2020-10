Už desátý den v horečkách. Václav Kopta promluvil o boji s koronavirem a poslal vzkaz všem hlupákům

Václav Kopta Foto: archiv V. Kopty

„Všichni, kdo tvrdí, že covid je virtuální manipulace sloužící mocným tohoto světa k jeho ovládnutí, vzkazuju jediné: jste hlupáci a modlete se, aby se tenhle sekáč nepodíval také na vás! Všem ostatním přeju hodně zdraví a koptimismu,“ napsal na sociální síti Kopta.

Herec, který moderuje pořad Peče celá země, dále popsal, jak u něj nemoc probíhá. Lehký průběh bohužel nemá.

„Svůj včerejší příspěvek jsem napsal z těchto (a žádných jiných) důvodů: 1) Je mi fakt zle 2) Do toho mi na Facebooku kamarád pošle fundované vysvětlení, proč se tak děje - může za to Bill Gates a jakýsi Sóros, kteří za pomoci pandemie ovládnou planetu a testováním na covid onanočipují světovou populaci. No, kdybych neměl už desátý den 39, tak se tomu zasměju,“ prohlásil Kopa.

„Víc mě vytočil příspěvek jiného přítele (kterého si vážím), který tvrdí, že covid je virtuální manipulace, která všem(!) světovým politikům umožní nastolit nový řád,“ kroutil hlavou Kopta.

„Takže mi jako nic není? Ty propocené noci, ranní zimnice, to je vlastně jenom takový Matrix? Tak proto jsem to napsal, víte? O tom, že je současná situace plná restrikcí, omezení a zákazů politicky zneužitelná - tak o tom žádná! Ale to se zdaleka netýká pouze nás! Ale to bych zabředl do politiky a to nechci. A víte proč? Nemám ji rád. Ozvu se, až toho šmejda porazím! Buďte zdrávi,“ uzavřel Kopta. ■