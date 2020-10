Jsem arodová osoba: Slovenský biochemik se necítí být ženou ani mužem

Necítím se ani jako muž ani jako žena, říká Fipah. Super.cz

„Znamená to, že se neidentifikuju s nějakým konkrétním rodem. Necítím se ani jako muž, ani jako žena, necítím se, ani že jsem mezi těmito rody. Vnímám to tak, že necítím gender. Nechápu, jaký je to pocit být mužem nebo ženou,“ prozradil nám o sobě Fipah.

Kvůli tomu, že se arodové osoby necítí být ani jedním z pohlaví, může pro okolí nastat problém s tím, v jakém rodě je oslovovat. Bývá to prý individuální.

„Gramatický rod mi přirozeně velmi nevyhovuje. Popravdě, nejbližší mě skoro vždy titulují ženským rodem. Není to kvůli tomu, že bych byl žena, ani kvůli tomu, že by mi vyhovovala feminizace, ale spíš proto, že to vystihuje mou osobnost. Ženský rod vnímám jako takový milejší, teplejší. Přirozeně mě lidé titulují jako 'ona' Fipah,“ dodává.

Přezdívka Fipah pochopitelně není oficiální jméno, se kterým se mladík původem ze Slovenska narodil. Vznikla náhodou na střední škole. Fipah říká, že ho tak ostatní začali oslovovat sami od sebe, ale je s tím maximálně spokojený, a přestože to nedokáže vysvětlit, zdá se mu, že ho takové jméno naprosto vystihuje.

V osobním životě je velmi aktivní, miluje sport - běhání, plavání, ale jeho velkou vášní je také cestování autem na dlouhé vzdálenosti. Projel se napříč Islandem, Kostarikou nebo Gruzií. A zajímavá je i jeho pracovní náplň. „Mám vystudovanou biochemii a pracuji s tím, jak má světlo vliv na naše zdraví, jak ho máme správně používat, jak máme svítit,“ překvapil nás svou odpovědí Fipah.

Dokumentární cyklus Trans* můžete sledovat od 6. října na Televizeseznam.cz. ■