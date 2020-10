9 modelů na premiéře Kata Mydláře: Místo šatů by se dalo hodnotit, kdo měl nejhezčí roušku

Slavní na premiéře muzikálu Kat Mydlář Foto: Super.cz/Herminapress

Místo dlouhých rób roušky. Během čtvrtečního večera byl na divadelních prknech po letech opět uveden muzikál Kat Mydlář. Slavnostní premiéra byla kvůli koronavirové situaci již na jaře letošního roku odložena. Diváci si tak večer plný hudby a zpěvu tentokrát rozhodně nenechali ujít, a to i s rouškami na tváři.

Vedle šatů by se tak mohlo hodnotit i to, kdo měl nejhezčí ochranu úst. Do Divadla Broadway dorazila mezi prvními Leona Machálková (53). K modelu s výraznou třpytivou sukní zvolila šedobéžovou roušku s puntíky. Modelka Eliška Bučková (31) se na premiéře objevila v černém modelu s mini kraťásky a svou roušku ozdobila hned několika kameny.

V černém byla tentokrát i zpěvačka Nelly Řehořová, která přes béžové šaty oblékla sako s třásněmi. Představení si nenechaly ujít ani zpěvačky Elis Ochmanová, která jako jedna z mála zvolila dlouhé šaty, a Nikola Ďuricová, jež zvolila třpytivé mini šaty a kozačky. A své sexy nohy se v krátkých šatech rozhodla po premiéře odhalit také zpěvačka Alžbeta Bartošová.

Uvedení muzikálu si nenechal ujít ani zpěvák Milan Peroutka a v divadle nemohli chybět ani autoři díla Lou Fanánek Hagen a Michal David (60), kteří stejně jako celé hlediště odměnili zpěváky velkým potleskem před čtrnáctidenním koronavirovým zákazem hudebních představení. Hitmaker Michal David dokonce divákům na začátku sdělil jednu perličku.

„Přes SMS jsem komunikoval s premiérem. A on mi dal podnět, jestli bychom nemohli hrát muzikály na playback,“ pochlubil se absurdní myšlenkou zpěvák, který si představení stejně jako ostatní velmi užil. ■