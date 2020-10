Kvůli rozvodu prodává dům: Vlastina Svátková hledá nové bydlení pro sebe a tři syny

Vlastina Svátková se rozpovídala o rozvodu Super.cz

A jak se herečka v současné složité vztahové situaci cítí? "Nemám žádnou depku, cítím se unaveně, ale zároveň cítím, že rostu, moje duše se posiluje a rozhodně z toho nevylezu špatně, ale hodně zkušená. Myslím, že to tak máme všichni, že když se nám dějí těžké věci, rozchody a rozvody a o něco přicházíme, určitě na nás čeká něco ještě lepšího za rohem," míní.

Zůstane ovšem sama se třemi syny, což by mohlo znamenat existenční nejistotu. "Já to tak nevnímám, cítím, že to zvládnu a bude to v pohodě. Nikdy jsem nebyla na partnerovi závislá finančně ani existencionálně. I v tom byl možná problém, nevím. Nepotřebuju muže, abych se na něj zavěsila, ale chtěla bych být autentickou sama sebou," vysvělovala.

Nás ale přecejen zajímala praktická část rozvodu, například to, co se stane s domem s jedenácti místnostmi, který si manželé pořídili společně. "Dům prodáváme a hledám nové bydlení. Beru to jako dobrodružství. Nevíme, kde budeme, jestli budeme muset měnit školu... Ale vlastně mě to láká. Člověk se nemusí upínat na to, kde byl, ale může si život vymodelovat podle svého," svěřila Super.cz. ■