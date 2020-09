Ilustrační foto Profimedia.cz

„Všechno nejlepší Gwyneth, ať jsi stále obklopena věcmi, které fungují,“ napsala k vtipnému videu komička Celeste Barber. V něm si maže nohy jako osmačtyřicetiletá herečka, ovšem s tím rozdílem, že její krém jaksi nefunguje tak, jak by měl.

Paltrow (48) Celeste v komentářích se smíchem odpověděla: „Povedlo se mi to, no do p*dele.“

DALŠÍ VTÍPKY

Mrkněte, jak to poskakuje, když si žena bez silikonů zatančí bez podprsenky

Komička napodobila slavnou modelku: Po ustřihnutí ofiny zaplakala nad výsledkem

Vykrojené plavky nejsou pro každého: Takhle to vypadá, když si je oblékne žena s křivkami ■