Špatné hygienické návyky a netečný tatínek ve Výměně. Kvůli zkaženým zubům bolí čtyřletého chlapce každé sousto

Monika je překvapená, že se u dětí nedbá na ústní hygienu. Video: TV Nova

Čtyřletý Vojta si totiž při jídle stěžuje na bolest, kvůli které je pro něj zjevně každé sousto utrpením. Kdy naposledy byla u zubaře si nepamatuje ani jeho starší sestra Natálka (10).

„Malého bolí zuby, když jí,“ hlásí Monika svému náhradnímu partnerovi a tatínkovi chlapečka po příchodu domů. „To je asi blbé, že?,“ odpovídá nepříliš překvapeně Pavel. Vinu ale hází na svého malého syna. „Na to bych mu mohl říct jediný: To máš za to, že si nečistíš zuby,“ uzavírá debatu a dodává: „Tak až ho to bude bolet, tak se půjde k zubaři, že. Ale co s tím teď budu dělat? Nic,“ usoudil.

A nejen hygienické, ale také vztahové problémy trápí rodinu ze Sloupnice. Přesto, že se manželé poznali před třinácti lety a mohli by se považovat za dlouhodobě stabilní pár, Pavlova manželka Andrea se zakoukala do jeho bratra a kvůli tomu jejich manželství prochází krizí. ■