Zaplnili díru na trhu: Čtveřice tenorů má vyprodané koncerty i v covidové době, duet s nimi na desce zpívá Lucie Bílá

Zpěváky dal dohromady manažer Janis Sidovský, partner Pavla Vítka, který se snažil jejich úspěch vysvětlit. "Myslím, že se podařilo zacílit na díru na trhu, protože takové spojení u nás ještě nebylo. A bude to snad i tím, že se nám spolu zpívá hezky a dobře, snášíme se i lidsky, máme stejný smysl pro humor a z toho dohromady vzniká nějaké kouzlo, které lidi přitahuje," míní Pavel. "Každý tam přinášíme jistý druh umění," doplnil ho Michal.

O tom, kdo je nejvýraznější osobností čtveřice, nás při našem rozhovoru nenechal v pochybnostech Marian. "Jsme samozřejmě všichni sobě rovni, ale já mám největší fanklub. Ovšem nutím ty svoje holky, aby nechodily jenom na mě, ale na nás všechny čtyři," řekl nám zpěvák.

Všichni čtyři byli rádi, že s nimi na desku natočila píseň naše mnohonásobná slavice. Pro Pavla Vítka jako jediného to bylo opětovné setkání. "Ovšem po čtvrt století. Zpívali jsme spolu bratra a sestru v muzikálu Dracula Karla Svobody (✝68) tolikrát, že už bych to ani nespočítal," svěřil. "Ta píseň je krásná, Lucka je fantastická zpěvačka. Bylo krásné, že když máme na desce hosta, tak máme to nejlepší, co se dá získat," dodal Honza. ■