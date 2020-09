V dokumentu o Karlu Gottovi bylo odhaleno jedno tajemství: Dceři Charlotte tatínek nestihl splnit toto přání

Karel Gott své dceři Charlotte nestihl splnit velké přání. Michaela Feuereislová

„Tatínku, přála bych si s tebou zazpívat v New Yorku,“ vyslovila přání holčička. Zpěvák nejprve reagoval, že její přání není lehce proveditelné, pak se mu ale podařilo její vystoupení za velkou louží naplánovat. To se ale nerealizovalo, jelikož do všeho vstoupila Gottova nemoc. „Jediná cesta, která nám nevyšla, byla do New Yorku, protože Charlottka si přála zpívat v Americe a měl to být pro ni dárek,“ uvedla Špátová na Febiofestu, kde měl dokument premiéru.

Původně se mělo natáčet na místech v Americe, kde zlatý slavík vystupoval, jako je Las Vegas, či New York. „Měli jsme jít do těch míst, kde Karel v minulosti v Americe zpíval, ale to se nám už nepodařilo kvůli jeho zdravotnímu stavu,“ dodala režisérka.

Před svým odchodem stihl Karel Gott natočit s dcerou Charlotte píseň Srdce nehasnou, která se stala hitem.

Karel Gott a Charlotte Gottová - Srdce nehasnou

Supraphon ■