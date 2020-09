Kazmovi vzali řidičák a teď ještě přijde o své luxusní auto: Udělal jsem něco, co ještě nikdo neudělal

Kamil Bartošek Michaela Feuereislová

Kazma, vlastním jménem Kamil Bartošek, se totiž v novém díle své One Man Show rozhodl své auto někomu věnovat, protože nechce, aby jeho luxusní vůz jen tak někde stál, než se dočká navrácení svého řidičského průkazu. A jak je Kazmovi vlastní, rozhodl se tak učinit velmi zábavnou formou.

Svou pověstnou luxusní káru ukryl do lodního kontejneru a tento kontejner někde na území České republiky zakopal. Kdo ho najde první, toho bude. Aby byla celá hra ještě zajímavější, do kufru auta dal Kazma v hotovosti jeden milion korun.

“Až to odstartuje, bude to lov, jaký tahle naše země ještě nezažila. Šanci to najít má totiž opravdu každý. Možná je to zakopáno v okolí vašeho bydliště, možná ho máte přímo za vaším domem. Možná kolem toho místa chodíte každý den a ani o tom nevíte. Každému, kdo bude mít zájem pošlu nápovědu. Stačí pak být ten nejrychlejší a je to všechno vaše,“ sdělil Kazma svým fanouškům prostřednictvím tohoto videa. ■