Letos už ji v takhle odhalených šatech neuvidíte! Patricie Pagáčová se s létem rozloučila sexy způsobem

Patricie Pagáčová Super.cz

"Koupila jsem si je v Chorvatsku na poslední dovolený. Řekla jsem si, že je dnes jedinečná možnost je poprvé a naposledy vyvětrat. Proto jsem si je dnes vzala. Obávám se, že zítra hupsneme hned do bundy," řekla Super.cz na křtu Patricie.

Výtěžek z kalendáře poputuje opuštěným pejskům. Patricie kalendář dala do kupy už podeváté. "Pokaždé jsem v šoku, že se mi to zase podařilo. Jasný je, že to musím doklepat alespoň do symbolického desátého ročníku," usmívá se herečka.

Sama se v kalendáři objevila v každém ročníku. "Můj pejsek je tam protekčně skoro furt, stejně jako já. Já jsem tam taky každý rok," smála se na křtu Pagáčová. ■