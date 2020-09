Basiková poslala koronavirus do pr*ele, teď se do něj pustila Heidi Janků. Co ji rozčílilo?

Heidi Janků Michaela Feuereislová

„Právě jsem se dozvěděla, že i sobotní pouť v Heřmanově se ruší. Kdy už tohle skončí? Já jsem opravdový optimista, ale teď už začínám být nervózní, protože stále nevidím světlo na konci tunelu,“ rozčilovala se zpěvačka.

„Neměli bychom se začít chovat normálně? Prostě, když budu nemocná, budu doma, když budu mít rýmu, použiju roušku, když mi nic nebude, budu chodit do práce. Nepamatuju si, že by nás někdy někdo testoval na chřipku. Už to trvá moc dlouho a výhled dobrý není. Tak se držte a buďte zdraví a snažte se myslet pozitivně, jinak to nezvládneme,“ dodala zpěvačka.

Stejně jako Lucie Bílá (54), která ale koronavirus prodělala, přirovnala koronavirus k chřipce a doufá, že se brzy vše v dobré obrátí. ■