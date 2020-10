V kalendáři má jen oko: Bára Nesvadbová si to vynahradila sexy outfitem na jeho křtu, kde ukázala mnohem víc

Bára Nesvadbová zvolila na křest kalendáře sexy outfit. Super.cz

Také spisovatelka Bára Nesvadbová (45) byla jednou ze známých žen, které se zapojily do projektu Jsem žena, jsem Evropa. V kalendáři, který z focení vznikl, ji ale nepoznáte.

"Bylo mi ctí ztvárňovat Marii Stopes, což byla vědkyně, propagátorka antikoncepce a zastánkyně ženských práv a rovnoprávnosti jako takové. Není příliš známá, její osud mě fascinoval, ale bylo těžké se do ní položit. Vůbec ne srdcem, ale ona úplně jinak vypadala," svěřila Bára.

"Snažili se mě předělat, měla jsem obří hnědou paruku, ale vůbec to nefungovalo a vypadalo to nepěkně. Takže vznikla taková buñuelovská fotka s lupou a velkým okem," vyprávěla nám Bára, která si to vynahradila aspoň na křtu, kam dorazila v sexy modelu od své kamarádky Tatiany Kovaříkové.

Část z výtěžku (konkrétně jedna třetina) projektu bude věnována i na její nadaci Be Charity. "Lilia Khousnoutdinová s Karlem Janečkem si nás vybrali jako transparentní nadační fond, který sto procent peněz rozdělí, takže jsem jim neskonale vděčná," doplnila Bára, se kterou jsme probrali i to, jak jí v současné složité době vůbec nadace funguje. ■