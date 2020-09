Po 3 letech ve Skotsku se někdejší Miss ČR vrátila do Česka: Zuzana Jandová je po rozchodu s trenérem golfu opět single

Zuzana Jandová je po rozchodu zpátky v Česku. Super.cz

Zuzku jsme potkali na křtu projektu Jsem žena, jsem Evropa, který souzní s jejím naturelem, proto ho přišla podpořit. "Život mě vrátil zpátky do Čech. Přijela jsem v březnu navštívit tatínka a už jsem tady zůstala," řekla Super.cz s tím, že žádnou novou lásku zatím ještě nepotkala.

"Pro mě je ale ústřední téma sebeláska, protože jsem se musela naučit se mít ráda takovou, jaká jsem. Dlouho mi to nešlo a bylo to takové zvláštní období. Ale teď už je to jiné," ujistila nás. "Začala jsem zdravě jíst, stala jsem se vegankou. Ale všechno, co dělám, jak se o sebe starám, vychází ze sebelásky a ne z toho, že musím nebo bych měla.

Zuzana se nadále živí modelingem, i když samozřejmě pocítila stejně jako všichni méně pracovních příležitostí kvůli koronavirové pandemii. "Bylo to náročné období," krčila rameny. ■