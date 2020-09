Chaos, dlouhé čekání hostů a nervy na pochodu. Jan Punčochář pustil soutěžící MasterChefa do své restaurace

Jan Punčochář pustil soutěžící MasterChefa do své kuchyně. Video: TV Nova

Soutěž MasterChef jde pomalu do finále, o titul bojuje poslední šestice soutěžících. V posledním díle je čekala doslova zkouška ohněm, praxe v ostrém provozu. Porotce Jan Punčochář je pozval do kuchyně své pražské restaurace U Matěje, a to přímo do polední špičky.