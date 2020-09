Celý život hrála krasavice a svůdnice. Jsem ráda, když přijde i nějaká chudinka ušlápnutá, říká Mayerová

Carmen Mayerová Foto: FTV Prima

Carmen Mayerová přijala nabídku zahrát si roli, i když jen epizodní, v seriálu Sestřičky. „Je to stará nemocná paní, která trpí Alzheimerovou chorobou, udělá se jí špatně a rychlá ji přiveze do nemocnice. A tak jsem tu, jak mě pán bůh stvořil,“ uvedla herečka v narážce na to, že v maskérně tentokrát dlouho nepobyla, nebylo třeba.