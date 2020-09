Po karanténě opět ve společnosti: Mahulena Bočanová promluvila o covidu a radikálním rozhodnutí

Mahulena Bočanová Foto: Super.cz/archiv GrillCentrum

„Jsem masožravec a moje dcera taky, takže vaříme doma často maso. Já bych to třeba omezila a dala si i zeleninu, ale Marina vyžaduje maso, takže ho máme minimálně čtyřikrát do týdne,“ svěřila se s úsměvem herečka v GrillCentru, kde byla ráda, že je po pauze opět ve společnosti. Odpoledne s oblíbenou aktivitou, což je vaření, se rozhodla opakovat každý měsíc, a to pokaždé s jinými kolegy s branže

ČTĚTE TAKÉ: Vejmělková, Bočanová a Paulová měly jet k moři: Místo toho film o ženské pomstě dotočily na koních v Beskydech

„Doba je divoká, je spousta karantén. Točíme a bojujeme o živnost a bojujeme o důvěru diváků. To že budeme hrát my herci, to bylo jasné, my vydržíme dost. Ale obávala jsem se, že lidi nebudou chodit. Ale lidi chodí, sedí tam dvě hodiny v rouškách a smějí se, touží po zábavě a jsou věrní,“ svěřila se nám Mahulena, která prožila poslední týdny doma.

„V seriálech se držíme. Už pár nemocí nebo karantén bylo, ale prostě točíme, musíme tuhle dobu přečkat, ten vir nezmizí, zázrak se nestane, musíme se s tím naučit žít, chovat se ohleduplně, a hlavně musíme pracovat. Všichni máme strašáka ne z toho, že budeme mít horečky, že si poležíme doma, ale máme strašáka z toho, že nebudeme mít jak nakrmit své děti,“ řekla Mahulena, která poslední měsíce nepracovala.

ČTĚTE TAKÉ: Už je z ní dospělá dáma! Dojatá Mahulena Bočanová uspořádala velkolepou oslavu 18. narozenin své dcery

Trávila čas se svou dcerou Marinou. Sice vynechaly každoroční dovolenou v Řecku, ale alespoň navštívily kamarády po Česku, vyrazily na dva tábory. Herečka se tak rozhodla, že i v budoucnu bude doma mnohem častěji.

„Já jsem nic nedělala od března. Odmítla jsem dělat jakékoli aktivity, mně ta pomoc od státu přišla adekvátní a neměla jsem problém s penězi vystačit a byla jsem ráda, že jsem byla doma, protože já jsem tohle nezažila od těhotenství, mít takového volna. Čuchla jsem si k tomu, jak se dá žít, když nejste pod stresem a nemáte tři práce najednou,“ prozradila herečka a dodala: „Čuchla jsem si k tomu, jaké to je krásné žít doma, Marince to prospívá, teplá snídaně, oběd, večeře, vzbouzet se s mámou a usínat s mámou. A vyústilo to k mému rozhodnutí, že budu omezovat svoje pracovní aktivity a nechám si jen ty nejdůležitější, kde jsem nenahraditelná, protože jsem došla k tomu, že nejvíc platná jsem doma,“ prozradila Mahulena na grilování, kam si pozvala Markétu Hrubešovu, Honzu Kopečného a Romanu Pavelkovou. ■