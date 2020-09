10 let od seriálového fenoménu Comeback. Leichtová alias Ivuška se potkala s Ozzákem a Pacovským. Takhle jim to slušelo

Tomáš Matonoha, Kristýna Leichtová a Martin Dejdar spolu před lety točili Comeback. Foto: archiv K. Leichtové

Velkou stopu v seriálu zanechala i tehdy zcela neznámá herečka Marie Doležalová (33), jež se v seriálu parádně opřela do role potrhlé a hloupé Saši. Protipólem jí byla Kristýna Leichtová (35), Tomiho dcera Ivuška.

A právě Leichtová si společně s Martinem Dejdarem a Tomášem Matonohou na seriál zavzpomínala na párty v Dejdarově baru na pražské Náplavce.

Herečka neskrývala velkou nostalgii. „Comeback! 10 let od konce natáčení. Myslím si, že kdyby byla situace ve vedení televize příznivější, natáčíme ještě teď. Ohlížím se s velikou nostalgií a s obrovským respektem k té práci, protože pak už jsem takovým způsobem nikdy nic netočila,“ nechala se slyšet Leichtová, která popsala, jak natáčení Comebacku probíhalo, a jak se s hereckými kolegy dobře bavila.

„Týden zkoušek, týden natáčení. Půl roku točení, půl roku pauza. Přesnej timing, pauzy na smích, herecký a kamerový režisér, fantastický rekvíci, co dokázali na počkání nemožné, šílené odbourávání s Matoušem a Maruškou, Martinova schopnost usnout i na dvě vteřiny, Tomášovo fórkaření, hodiny prokecaný s Danou a Simonou, Kubova převtělení, žadonění, ať nám zařídí v ateliéru bazén, ať natáčíme u moře, ať nám zlepší catering, ať si můžu změnit účes, ať je moje Iva taky aspoň chvilku bláznivá, moje šílená nedochvilnost, můj pes v šatně, moje proměna v Ivu za 15 minut, navždy můj zlomový seriál,“ zasnila se herečka u vzpomínek.

„V tichosti a velmi komorně jsme si těch pár let v Hostivaři točili fenomén. Tehdy to nikoho z nás ani ve snu nenapadlo,“ dodala herečka, jež je už dvojnásobnou maminkou. Jak je vidět, Leichtová by se pokračování Comebacku rozhodně nebránila. ■