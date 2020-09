Pavel Trávníček se bojí opětovného zavření divadel: Co říká na kolegu Karla Heřmánka, který si to přeje?

Pavel a Monika Trávníčkovi Super.cz

Hodně narychlo se na zahájení Febiofestu chystali Pavel Trávníček (69) a manželkou Monikou. "Dozvěděli jsme se o tom až den předtím, tak to bylo trošku hektické. Naštěstí jsme měli volno, tak jsme byli rádi, že můžeme vyrazit do společnosti po dlouhé době na velkou akci. Doufejme, že nebude poslední," svěřili Super.cz.

Trávníčkovi se svým divadelním souborem ještě hrají, a to převážně zájezdová představení mimo Prahu. "Musíte se jako všichni obrnit trpělivostí a mít dostatek odvahy a ještě vydržet. Možná, že budeme mít štěstí a dočkáme se lepších časů," krčil rameny herec. "Jezdíme zájezdy, ale nikdo neví, jak dlouho, pokud udělají nějaká opatření, tak jsme všichni skončili," doplnila ho jeho žena, která se stará i o produkci jejich společnosti.

ČTĚTE TAKÉ: Karel Heřmánek vyzval premiéra Babiše a ministra Vojtěcha k uzavření divadel

A co říkají na dopis premiérovi Babišovi a ministru zdravotnictví Vojtěchovi kolegy Karla Heřmánka (72), který by byl nejraději, kdyby se všechna divadla zavřela? "Kdyžtak všichni, ať je to rovnocenné, ale i obchody a hospody, přece si jsme všichni rovni," řekla s nadsázkou Monika Trávníčková.

"Musím říct, že Karel je odvážný, myšlenka to není špatná, škoda, že se nedá zrealizovat. Ale nepředbíhejme, možná, že se to stane," dodal Pavel Trávníček. "Je fakt, že nikdo neví, co bude zítra, protože tady se to mění z hodiny na hodinu," uzavřela Monika. ■